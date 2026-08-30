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Регионы России

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Песков назвал теории заговора вокруг контактов спецслужб «известной забавой»

Песков назвал теории заговора вокруг контактов спецслужб «известной забавой»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Рэтклиффа в Москву, состоявшийся 25 августа.

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