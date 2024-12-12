Google представил новый чип для квантовых компьютеров

Компания Google представила новый квантовый компьютерный чип, который, как она утверждает, может за пять минут обсчитать решение задачи, на которую у самого быстрого современного обычного компьютера уйдет 10 септиллионов (10 с 24 нулями) лет.
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