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Картошка сама покажет, когда ее выкапывать: почему календарь здесь вторичен

Картошка сама покажет, когда ее выкапывать: почему календарь здесь вторичен

Дзен-канал «Огород с Вероникой» советует не торопиться с уборкой картофеля в августе. Автор отмечает, что раннее выкапывание означает, что клубни еще не дозрели, не сформировали толстую кожуру, защищающую мякоть от грибков и плесени.

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