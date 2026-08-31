Картошка сама покажет, когда ее выкапывать: почему календарь здесь вторичен

Дзен-канал «Огород с Вероникой» советует не торопиться с уборкой картофеля в августе. Автор отмечает, что раннее выкапывание означает, что клубни еще не дозрели, не сформировали толстую кожуру, защищающую мякоть от грибков и плесени.