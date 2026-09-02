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Царьград

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Павел Артемьев отказался возвращаться в группу «Корни»

Павел Артемьев отказался возвращаться в группу «Корни»

Павел Артемьев подтвердил, что не планирует возвращение в группу «Корни». Певец сосредоточен на своих проектах: группе Artemiev, музыкальных работах для фильмов и театре.

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