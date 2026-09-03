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Татар-информ

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«Дальний Восток – сближает»: объятия и рукопожатия Минниханова на ВЭФ

«Дальний Восток – сближает»: объятия и рукопожатия Минниханова на ВЭФ

Сегодня прошло ключевое событие ВЭФ – пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина.

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