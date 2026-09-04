Сколько стоит победа на выборах в Госдуму? Считаем. Размышляем

Сколько стоит эфирное время конкретно для каждой партии и во сколько в целом обойдутся подготовка выборов в Госдуму России, рассказал политолог Дмитрий Матюшенков.
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