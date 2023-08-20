Дополнительные средства из федерального бюджета получит Приморье для ликвидации ЧС

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""340 миллионов из федерального бюджета — это первый шаг к восстановлению детских садов, дорог" Фу, какие мелочи.. У Кожемяко только одна уссурийская дамба из просто насыпанной земли стоит 310 миллионов. А глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков хочет его такими "копейками" удивить. И кстати. Кожемяко решил выплачивать АЖ 100 тыс. рублей утратившим ВСЁ имущество уссурийцам. Считай получились те же беженцы без жилья. В то же время, в 2022, этот же Кожемяко: "Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю Владимир Чекменев рассказал, что в течение трех дней граждане Украины получат статус «временно убежище». Это позволит получить им единовременные выплаты по программе переселения соотечественников: по 164 тысячи рублей на каждого члена семьи единовременно. После получения российского гражданства прибывшие смогут получить сертификат на жилье – это 570 тысяч рублей на каждого члена семьи. А так же: - При вашем трудоустройстве предусмотрим возможность предоставления арендного жилья с последующим выкупом с использованием ипотеки, - добавил Олег Кожемяко." https://www.dv.kp.ru/online/news/4727041/ Как говорится - почувствуйте разницу, россияне..