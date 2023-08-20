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Дополнительные средства из федерального бюджета получит Приморье для ликвидации ЧС

Дополнительные средства из федерального бюджета получит Приморье для ликвидации ЧС

Дополнительные финансовые средства направят Приморскому краю для выплат людям, пострадавшим от тайфуна "Ханун", и ликвидации последствий наводнения.

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Комментарии
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Б
Бро
&quot;&quot;340 миллионов из федерального бюджета — это первый шаг к восстановлению детских садов, дорог&quot; Фу, какие мелочи.. У Кожемяко только одна уссурийская дамба из просто насыпанной земли стоит 310 миллионов. А глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков хочет его такими &quot;копейками&quot; удивить. И кстати. Кожемяко решил выплачивать АЖ 100 тыс. рублей утратившим ВСЁ имущество уссурийцам. Считай получились те же беженцы без жилья.  В то же время, в 2022, этот же Кожемяко: &quot;Начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Приморскому краю Владимир Чекменев рассказал, что в течение трех дней граждане Украины получат статус «временно убежище». Это позволит получить им единовременные выплаты по программе переселения соотечественников: по 164 тысячи рублей на каждого члена семьи единовременно. После получения российского гражданства прибывшие смогут получить сертификат на жилье – это 570 тысяч рублей на каждого члена семьи. А так же: - При вашем трудоустройстве предусмотрим возможность предоставления арендного жилья с последующим выкупом с использованием ипотеки, - добавил Олег Кожемяко.&quot; https://www.dv.kp.ru/online/news/4727041/ Как говорится - почувствуйте разницу, россияне..
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