Chery собирается подвинуть Kia Sportage на рынке со своим новым гибридным кроссовером

Китайский автопроизводитель Chery готовится к серьезному вторжению на европейский рынок. В начале 2025 года компания планирует запустить продажи своих брендов Omoda и Jaecoo, причем гибридный кроссовер выйдет на рынок уже в первом квартале.
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