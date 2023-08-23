Загитова и правила ПДД, обязательное поднятие флага на соревнованиях, нервная победа Роналду, Рубиалеса призывают уйти, Мбаппе – вице-капитан «ПСЖ» и другие новости

1. Алина Загитова вновь привлекла к себе нежелательное внимание, опубликовав ролик с водительского сиденья: машина проехала пешеходный переход, когда пешеходам горел зеленый.
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