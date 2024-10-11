Сотня голодных енотов окружила дом американки

NBC: в американском городе Поулсбо сотня голодных енотов окружила дом женщины Жительница американского города Поулсбо, штат Вашингтон, позвонила в службу спасения после того, как десятки голодных енотов захватили участок около ее дома.
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