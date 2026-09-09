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Шняги.Нет

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Цитаты, которые читают твои мысли

Цитаты, которые читают твои мысли

Подборка точных высказываний, каждое из которых попадает прямо в цель. Создаётся ощущение, что автор этих строк каким-то образом заглянул в голову и вытащил на поверхность самые сокровенные мысли.

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