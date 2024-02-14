Число заболевших коронавирусом в Иркутской области выросло на 15%

В Иркутской области за последнюю неделю произошел рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. По данным управления Роспотребнадзора, количество зарегистрированных случаев COVID-19 увеличилось на 15% по сравнению с предыдущим периодом, составив 253 новых случая за семь дней.