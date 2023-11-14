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Агент: «У Бена Симмонса раздражение нервов в нижней левой части тела»

По словам агента Бена Симмонса, Берни Ли, защитник «Бруклин» пропустит какое-то время из-за раздражения нервов.

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