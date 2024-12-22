Украинцы становятся невъездными: Россия усиливает пограничный контроль и отвечает на вызовы времени Ирина ВальковаВ последние месяцы Россия начала значительно ужесточать контроль на границе с Украиной, ограничивая въезд украинским гражданам.
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