Франция вступилась за Усманова: в ЕС вспыхнул спор перед продлением санкций Париж встал на сторону Словакии и выступил за то, чтобы вычерк.
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