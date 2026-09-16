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«Союз-2.1б» с кораблем «Прогресс МС-35» стартовал с Байконура

Ракета «Союз-2.1б» с грузовым кораблем «Прогресс МС-35» стартовала с космодрома Байконур. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

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