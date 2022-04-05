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"Народ вовсю обсуждает уже": в мэрии рассказали, что происходит в центре Владивостока

"Народ вовсю обсуждает уже": в мэрии рассказали, что происходит в центре Владивостока

Жители Владивостока вовсю обсуждают происходящее в центре города. Как пояснили в администрации, специалисты сейчас начали приводить в порядок к летнему сезону городские фонтаны.

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