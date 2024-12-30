30 декабря 1947 состоялся первый полет опытного самолета И-310 «С-1» (прототипа реактивного истребителя МиГ-15), за штурвалом сидел летчик-испытатель Виктор Николаевич Юганов.
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30 декабря 1947 состоялся первый полет опытного самолета И-310 «С-1» (прототипа реактивного истребителя МиГ-15), за штурвалом сидел летчик-испытатель Виктор Николаевич Юганов.
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