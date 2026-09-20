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У Винисиуса, Мбаппе, Хейсена и Ортиса Арьяса прочерки от Marca за дерби с «Атлетико». У Симеоне и Коке – высшая оценка

Издание Marca выставило оценки футболистам и тренерам «Атлетико» и «Реала» по итогам матча 7-го тура Ла Лиги (2:1).

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