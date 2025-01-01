Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо наказать за вред Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.
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