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Депутат Рады Дубинский потребовал наказать Зеленского за вред Украине

Депутат Рады Дубинский потребовал наказать Зеленского за вред Украине

Украинского лидера Владимира Зеленского необходимо наказать за вред Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады страны Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, в своем Telegram-канале.

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