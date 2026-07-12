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Исхаков о Радулове: «Его называют злой собакой в хоккейных кругах. Это комплимент. Он везде выкладывается на 110%, заводит команду»

Нападающий « Металлурга » Руслан Исхаков рассказал о прозвище форварда «Локомотива» Александра Радулова.

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