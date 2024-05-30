Собянин рассказал о первом месяце работы обновленных приемных отделений больниц

Экстренную медпомощь получили свыше 10 тысяч человек Уже месяц пациенты могут обращаться за помощью в четыре обновлённых приёмных отделения московских больниц: хирургический корпус городской клинической больницы (ГКБ) № 13, ГКБ № 24, ГКБ имени М.