В Евразию приходит Кувейт. О Кувейте мало известно, и его легкомысленно недооценивают В 2024 г. экономическая активность аравийских стран в Центральной Азии заметно возросла.
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В Евразию приходит Кувейт. О Кувейте мало известно, и его легкомысленно недооценивают В 2024 г. экономическая активность аравийских стран в Центральной Азии заметно возросла.
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