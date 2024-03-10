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  • Natalija Osminina
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  • Виктор Онегин
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Бежим, волосы назад...

Бежим, волосы назад...

МАГАТЭ потребовало передать Украине ЗАЭС, а также вывести со станции российский персонал и охрану — ради выполнения «хотелок Киева» организация готова наплевать на безопасность станции Вопреки здравому смыслу МАГАТЭ потребовало от России срочно передать Запорожскую АЭС под контроль Киева, а также вывести со станции весь российский персонал, включая и охрану объекта.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
жЫдо-бандэровским шантажистам НЕЛЬЗЯ &quot;отдавать АЭС&quot;...Неужели в МАГАТЭ это не понимают?
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5 час.
Natalija Osminina
Вот непременно МАГАТЭ должна показать европейцам, что им всем хана, если они будут топить за поддержку Украины)))
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5 мин.

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