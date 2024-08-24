Гюндоган – в «Сити», Гондоу – почти в «Зените», «Байер» снова забил в концовке, Вендел и Клаудиньо продлили контракты, «Уралкалий» требует изъять машины «Хааса», Аскаров в «Сан-Хосе» и другие новости

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Комментарии
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Лена Мисько
меня умиляет твоя манера задавать вопросы в воздух кому ты их задаешь... от кого ждешь ответа...  ну и спрашивать то, о чем найти инфу в инете проще простого
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13 час.
Лена Мисько
https://www.sports.ru/football/1116334854-karpin-o-sopernikax-sbornoj-rossii-dumaete-my-vse-tupye-i-ne-zhelaem-s.html
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