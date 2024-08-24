Гюндоган – в «Сити», Гондоу – почти в «Зените», «Байер» снова забил в концовке, Вендел и Клаудиньо продлили контракты, «Уралкалий» требует изъять машины «Хааса», Аскаров в «Сан-Хосе» и другие новости

1. Илкай Гюндоган бесплатно покинул «Барселону» и вернулся в «Манчестер Сити», подписав контракт до 2025 года.
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