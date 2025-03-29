Путин предлагает временное управление на Украине под контролем ООН Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин сделал важное заявление, которое может существенно повлиять на процесс урегулирования ситуации в Украине.
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