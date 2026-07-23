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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рябыкин о Брылине в Минске: «Логичный шаг. Он много лет работал в НХЛ, его уровень не должен вызывать вопросов»

Дмитрий Рябыкин оценил назначение Сергея Брылина тренером минского «Динамо». – На мой взгляд, это логичный шаг Минска .

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