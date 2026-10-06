Происшествия
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Происшествия

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В Новосибирске участник СВО из числа иностранных граждан получил российское гражданство и паспорт

В Новосибирске участник специальной военной операции, изначально имевший статус иностранного гражданина, получил гражданство Российской Федерации и российский паспорт.

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