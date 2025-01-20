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«Это может случиться»: Санду назвала условие для помощи Приднестровью

«Это может случиться»: Санду назвала условие для помощи Приднестровью

Президент Молдавии решила оставить сотни тысяч жителей Приднестровья без тепла и света. Майя Санду отвергла предложение «Газпрома» по поставкам туда газа, поскольку закупка топлива из России — якобы «нарушает международные санкции».

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