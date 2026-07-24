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Царьград

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25 июля в Перми пройдут занятия по скандинавской ходьбе

25 июля в Перми пройдут занятия по скандинавской ходьбе

В субботу, 25 июля, в 10:00 на территории Черняевского леса состоится занятие-презентация, посвященное северной ходьбе.

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