Департамент безопасности ЯНАО разъяснил порядок действий при обнаружении БПЛА

При обнаружении БПЛА в небе нельзя пытаться сбить его из охотничьего ружья. Как правильно действовать в таких случаях, рассказали в департаменте региональной безопасности ЯНАО.
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