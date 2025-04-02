Канада не будет вводить ответные пошлины против США на ввоз продуктов

Взаимных пошлин со стороны Канады против Вашингтона на импорт большинства продуктов питания не будет, заявили канадские федеральные торговые советники Дэвид Макноутон и Хасан Юсуф, 2 апреля сообщает издание «Globe and Mail».
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