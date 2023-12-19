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Мы соседи по планете

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Легенда о Юдифи и Олоферне

Легенда о Юдифи и Олоферне

После победы над мидийским царем Арфаксадом, ассирийский царь Навуходоносор, правивший в Ниневии, послал военачальника Олоферна завоевывать страны от Персии на востоке до Сидона и Тира на западе, покарать обитавшие к западу от Ассирии народы за неповиновение; в их число попали и израильтяне.

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