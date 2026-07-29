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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фетисов о планах ФИФА продать часть прав на ЧМ: «Не думаю, что Инфантино будет единолично принимать решения. Надо понимать, куда пойдут эти деньги, на развитие ли футбола в мире»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов высказался о планах президента ФИФА Джанни Инфантино продать часть прав на ЧМ частным инвесторам.

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