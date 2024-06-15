Тепчайа Ун-Ну и Джексон Пейдж возглавили свои группы на турнире Championship League 2024

Завершились матчи 10 и 32 Групп, по итогам которых Тепчайа Ун-Ну и Джексон Пейдж вышли во второй этап на рейтинговом турнире Championship League 2024 в Лестере, сообщает WST Джексон Пейдж (фото: WST) Новости Championship League 2024 (рейтинговый) Championship League 2024 (снукер, рейтинговый): результаты, расписание Championship League 2024 (рейтинговый).