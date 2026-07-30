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8500 мАч, 100 Вт и 200 Мп. Первое изображение Redmi K100 Pro демонстрирует насыщенный цвет, который приписывают iPhone 18 Pro

8500 мАч, 100 Вт и 200 Мп. Первое изображение Redmi K100 Pro демонстрирует насыщенный цвет, который приписывают iPhone 18 Pro

Официальная премьера — 11 августаВ Сети появилось первое изображение будущего флагманского смартфона Redmi K100 Pro — фото рекламной листовки опубликовано в соцсети Weibo на страничке Smart Digital Products Research Center.

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