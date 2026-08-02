Житель Перми получил 1,5 года исправработ за покупку наркотиков через интернет

Орджоникидзевским районным судом города Перми вынесен обвинительный приговор местному жителю. В апреле 2026 года мужчина, используя личный сотовый телефон, оформил через «интернет-магазин» заказ на приобретение наркотического средства.
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