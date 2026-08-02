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Царьград

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Житель Перми получил 1,5 года исправработ за покупку наркотиков через интернет

Житель Перми получил 1,5 года исправработ за покупку наркотиков через интернет

Орджоникидзевским районным судом города Перми вынесен обвинительный приговор местному жителю. В апреле 2026 года мужчина, используя личный сотовый телефон, оформил через «интернет-магазин» заказ на приобретение наркотического средства.

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