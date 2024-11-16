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Новости Тамбова

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Нападающий Максим Баин покинул ХК "Тамбов"

Нападающий Максим Баин покинул ХК "Тамбов"

В составе ХК "Тамбов" вновь произошли изменения. Команду покинул нападающий Максим Баин. Хоккейные клубы "Тамбов" и "Динамо-Спб" совершили обмен: Максим Баин продолжит карьеру в системе "Динамо", а вместо него за "волков" будет играть нападающий Артём Нечаев.

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