РБК: студенты института кино обратились в минкульт из-за конфликта в вузе

Учащиеся Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) попросили главу министерства культуры России Ольгу Любимову проверить руководство вуза в связи с увольнением двух преподавателей и шести мастеров кафедры режиссуры игрового кино.
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