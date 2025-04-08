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РБК: студенты института кино обратились в минкульт из-за конфликта в вузе

РБК: студенты института кино обратились в минкульт из-за конфликта в вузе

Учащиеся Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ) попросили главу министерства культуры России Ольгу Любимову проверить руководство вуза в связи с увольнением двух преподавателей и шести мастеров кафедры режиссуры игрового кино.

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