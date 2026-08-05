Юрий Ильинов

«Закрыть дыры ничем не могут»: в РФ оценили «сорокадневный план» Зеленского Госдуме заявили, что Киев не может восполнить пробелы на линии боевого соприкосновения после серьёзных территориальных потерь. Политмки также связали положение Украины с дефицитом средств противовоздушной обороны и провалом плана Владимира Зеленского. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Киев оказался не готов закрыть образовавшиеся на фронте бреши. Так депутат прокомментировал провал «сорокадневного плана» Владимира Зеленского, который, по замыслу украинской стороны, должен был усилить давление на Россию. В беседе с ТАСС Чепа отметил, что украинская сторона продолжает наносить по территории России удары, которые он назвал террористическими. Однако, по его оценке, эти действия не меняют ситуацию на линии боевого соприкосновения и не позволяют Киеву компенсировать потери. Депутат сообщил, что только за июль Украина потеряла порядка восьмисот пятидесяти квадратных километров территории. Он назвал этот показатель крупнейшим за последние два года и подчеркнул, что за тот же период украинская сторона лишилась нескольких стратегически важных объектов. Среди них Чепа упомянул Константиновку, а также ряд объектов на северном направлении. По словам парламентария, произошедшее создаёт дополнительные возможности для дальнейшего продвижения российских войск. При этом Киев, как считает депутат, не располагает ресурсами, которые позволили бы быстро закрыть возникшие участки ослабления обороны. Отдельно Чепа остановился на последствиях ответных действий России после ударов по её территории. Он заявил, что эти меры привели к «абсолютному дефициту» средств противовоздушной обороны Украины. По его словам, нехватка ПВО стала одной из проблем, с которыми сейчас столкнулся Киев, наряду с ухудшением положения на отдельных направлениях. Парламентарий положительно оценил ответные шаги российской стороны. Он пояснил, что в ходе оперативно-тактических действий российские военные стремились по возможности уменьшить воздействие таких мер на гражданское население. Таким образом, Чепа связал неудачу украинского плана давления сразу с несколькими обстоятельствами: территориальными потерями, утратой стратегических объектов и дефицитом средств противовоздушной обороны. По его оценке, совокупность этих факторов ограничивает возможности Киева и осложняет попытки стабилизировать обстановку на фронте. Заявление депутата прозвучало на фоне обсуждения итогов июльских боевых действий и перспектив дальнейшего развития ситуации. Чепа считает, что потеря объектов на отдельных направлениях способна повлиять на последующее продвижение российских войск, тогда как украинская сторона пока не может восполнить возникшие пробелы. российские подразделения в июле добились заметного продвижения сразу на нескольких участках фронта. Части РФ перехватывали дороги, обходили опорные пункты и сокращали возможности для отхода. Наиболее заметным примером стал Добропольский участок, который в начале года оставался почти без изменений. на Украине вступают в силу новые ограничения отсрочки от мобилизации,