Эммануэль и Брижит Макрон © Global Look PressВласти французского департамента Сомма опровергли информацию о том, что особые подразделения полиции во время беспорядков были специально направлены на охрану кондитерской в городе Амьен, принадлежащей семье первой леди Франции Брижит Макрон.