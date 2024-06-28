СК «Согласие-Вита» опубликовала фактическую доходность размещения страховых резервов по накопительному страхованию жизни за 2023 год

По итогам инвестиционной деятельности дочерней компании «Согласия» – «Согласие-Виты» – в 2023 году фактический уровень дополнительного инвестиционного дохода по договорам накопительного и пожизненного страхования жизни, предусматривающим участие страхователя в инвестиционном доходе страховщика, составил 7,6 % годовых для рублевых договоров страхования, и 3,08 % для годовых валютных договоров.