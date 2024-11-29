Сразу 30 вражеских беспилотников уничтожили в Ростовской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 30 беспилотников в Ростовской области. Об этом рассказал в своем Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь, отметив, что погибших и пострадавших нет.
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