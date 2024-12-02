Николь Кидман хочет помириться с детьми, которых усыновила вместе с бывшим мужем Томом Крузом

57-летняя Николь Кидман хочет помириться с двумя своими приёмными детьми, которые она усыновила в начале 90-х вместе с бывшим мужем Томом Крузом.
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