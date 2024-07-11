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В Марий Эл возбудили уголовное дело после отравления сотрудников птицефабрики

В Марий Эл возбудили уголовное дело после отравления сотрудников птицефабрики

Следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл.Республиканский Следком сообщил, что оно возбуждено по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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