В Марий Эл возбудили уголовное дело после отравления сотрудников птицефабрики

Следователи возбудили уголовное дело из-за массового отравления сотрудников птицефабрики в Марий Эл.Республиканский Следком сообщил, что оно возбуждено по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.