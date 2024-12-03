Положь трубку! О том, зачем многие в Петрозаводске на самом деле ходят в театр

Мнение главного редактора «Карелия.Ньюс» после очередного похода в театр. «В основе всех хороших манер лежит забота – забота о том, чтобы человек не мешал человеку, чтобы все вместе чувствовали бы себя хорошо».
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