Эта привычка приводит к раку: о чем предупреждают онкологи

Эксперты рассказали о привычке в питании, которая приводит к развитию колоректальной онкологии.Любовь к жирному мясу и консервам не приведет ни к чему хорошему, уверен онколог, хирург, кандидат медицинских наук Иван Карасев.
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