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Защитник «Факела» Брызгалов: «Матчем с ЦСКА прервали черную полосу. Теперь надо добиться успеха в Питере»

Защитник «Факела» Брызгалов: «Матчем с ЦСКА прервали черную полосу. Теперь надо добиться успеха в Питере»

«Конечно, неудачное начало сезона никого не радует. Это негативные моменты, так как для всех поражения эти неприятны.

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