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Эрдоган заявил Блинкену, что Анкара примет меры против террористов в Сирии

Эрдоган заявил Блинкену, что Анкара примет меры против террористов в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу принял участие в переговорном процессе с государственным секретарём Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкеном, обсудив происходящие на территории Ближневосточного региона события.

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