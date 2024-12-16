Метели и сильный ветер накроют Алтайский край в первой половине дня 16 декабря

О неблагоприятных погодных условиях предупреждают алтайские синоптики и спасатели В первой половине дня 16 декабря в Алтайском крае ожидают снег, местами метели и гололед, а также усиление ветра до 18 м/с.
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